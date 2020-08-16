تعرف على أسرار نجاح الصيام المتقطع

عادة ما نلجأ لكل الطرق والوصفات لانقاص الوزن الزائد، ولذلك تنتشر الكثير من الحميات الخاصة بإنقاص الوزن، ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة حمية الصيام المتقطع، ولكن الكثير لا يعرف ما هي خطواته.





يقول الدكتور أحمد أبو زهرة أخصائي التغذية العلاجية، أن الصيام المتقطع يساعد بشكل كبير جدا على انقاص الوزن وزيادة نسبة الحرق في الجسم، ولكن يجب تطبيقه بشكل علمي وصحيح حتى يحقق النتائج المرجوة منه.





وأضاف أحمد أبو زهرة، الصيام المتقطع في البداية نبدأ بصيام ب 14 ساعة في اليوم الأول الأول، كما يجب الحفاظ على شرب 2 كوب ماء قبل أي وجبة، وعند الطعام يجب البدء بتناول البروتين ثم السلطة ثم تناول الارز أو المكرونة 3 معالق كبار فقط، وعند الشعور بالجوع بين الوجبات يفضل تناول بعض الفشار أو الترمس





وأوضح الدكتور أحمد أبو زهرة أخصائي التغذية العلاجية، أن لا مانع من أكل البروتين والخضار حتى الشبع، وفي وقت الدورة الشهرية تحتاج المرأة لسكريات إضافية فلا مانع من تناوب مكعبين شيكولاتة





وأشار أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الشاي الأخضر يساعد على التخلص من المياة المخزنة ف الجسم كما يساعد على زيادة الحرق حيث يفضل تناول كوب بعد الأكل بساعة مرتين يوميا، أو تناول فنجان قهوة خضراء قبل الأكل بنصف ساعة فهو يساعد على سد الشهية.





وأضاف الدكتور أحمد أبو زهرة، أنه يجب منع تناول العيش بكل أشكاله وأنواعه، كما يجب منع السكر والعسل الأبيض ويتم تعوضه بالسكر الدايت فقط، كما يجب الحفاظ على المشي لمدة ساعة يوميا على الأقل للمساعدة على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



