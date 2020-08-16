AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على أسرار نجاح الصيام المتقطع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
عادة ما نلجأ لكل الطرق والوصفات لانقاص الوزن الزائد، ولذلك تنتشر الكثير من الحميات الخاصة بإنقاص الوزن، ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة حمية الصيام المتقطع، ولكن الكثير لا يعرف ما هي خطواته.

يقول الدكتور أحمد أبو زهرة أخصائي التغذية العلاجية، أن الصيام المتقطع يساعد بشكل كبير جدا على انقاص الوزن وزيادة نسبة الحرق في الجسم، ولكن يجب تطبيقه بشكل علمي وصحيح حتى يحقق النتائج المرجوة منه.

وأضاف أحمد أبو زهرة،  الصيام المتقطع في البداية نبدأ بصيام  ب 14 ساعة في اليوم الأول الأول، كما يجب الحفاظ على شرب 2 كوب ماء قبل أي وجبة، وعند الطعام يجب البدء بتناول البروتين ثم السلطة ثم تناول الارز أو المكرونة 3 معالق كبار فقط، وعند الشعور بالجوع بين الوجبات يفضل تناول بعض الفشار أو الترمس

وأوضح الدكتور أحمد أبو زهرة أخصائي التغذية العلاجية، أن لا مانع من أكل البروتين والخضار حتى الشبع، وفي وقت الدورة الشهرية تحتاج المرأة لسكريات إضافية فلا مانع من تناوب مكعبين شيكولاتة 

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الشاي الأخضر يساعد على التخلص من المياة المخزنة ف الجسم كما يساعد على زيادة الحرق حيث يفضل تناول كوب بعد الأكل بساعة مرتين يوميا، أو تناول فنجان قهوة خضراء قبل الأكل بنصف ساعة فهو يساعد على سد الشهية.

وأضاف الدكتور أحمد أبو زهرة، أنه يجب منع تناول العيش بكل أشكاله وأنواعه،  كما يجب منع السكر والعسل الأبيض ويتم تعوضه بالسكر الدايت فقط، كما يجب الحفاظ على المشي لمدة ساعة يوميا على الأقل للمساعدة على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لصحة أفضل.. 6 خطوات مهمة لتطبيق الصيام المتقطع بأمان

لو وزنك زايد.. نظام فعال لإنقاص الوزن في أقل من شهر

7 خطوات للنجاح في إنقاص وزنك

لصحة أفضل.. 5 نصائح عليكم باتباعها أثناء الريجيم.. وأطعمة يجب تناولها قبل التمارين الرياضية.. نوع شوربة ينسف الدهون

دكتور تغذية علاجية الصيام المتقطع لا يساعد على حرق الدهون .. فيديو

نظام غذائي سريع لـ فقدان الكثير من الوزن

ترشيحاتنا

رسميا.. فريق تركي آل الشيخ يفشل في الصعود للدوري الإسباني

إلغاء فئة الـ 3 جنيهات بداية من غد.. التفاصيل الكاملة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

أول رد فعل من شريف إكرامي بعد قرار إنهاء علاقته مع الأهلي

العثور على عشرات الدلافين مذبوحة على شاطئ فرنسي.. صور

بعد 585 يوما في ساحات المحاكم.. حكم قضائي رادع ضد المتهمين في قضية ضيافة الداخلية.. تفاصيل

أستاذ فيروسات بالمركز القومي يبشر المصريين: العلاج المصري ضد كورونا نجح على الحيوانات بشكل كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام