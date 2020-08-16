أخبار الزمالك.. قرار عاجل من كارتيرون.. ومصطفى فتحي يجتمع مع طبيب الفريق.. وتدريبات خاصة لـ مصطفى محمد

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، تعديل موعد مران الزمالك غدا الإثنين.





أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة في مران الفريق للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام مصر المقاصة.





حضر مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر النادي على هامش المران المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة نادي مصر.





أدى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.



