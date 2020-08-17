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رياضة

عبد الحليم علي: رفضت عروض بملايين على أن أغادر الزمالك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:40 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق أنه رفض عروض بملايين من أجل الرحيل أثناء وجوده مع الزمالك قبل الاعتزال.

وقال عبد الحليم  خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامي سيف زاهر: "لو عاد بي الزمن خلال توجدي في الزمالك ووصلني عرض بـ100 مليون سيكون لكل حادث حديث ووصلتني عروض بقيمة جيدة ولكن عندما يقال لي النادي يحتاج الأمر ينتهي بالنسبة لي"

تابع: لست نادما على رفض العروض المغرية خلال وجودي والزمالك صاحب فضل علي ولا بد من التضحية للنادي صاحب الفضل عليك.

أكمل العندليب: حب الجمهور يساوى كنوز الدنيا كلها وحدث معي أني تلقيت عروض من الإمارات وتواصلوا مع كمال درويش وقالي الزمالك بحاجة إليك"، مضيفا: "تشرفت باللعب بجوار حسام حسن وربنا أنعم علينا بجيل قوي لنادي الزمالك وقتها".

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