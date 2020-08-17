AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد الحلو يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا.. الجمعة المقبلة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يحيى المطرب محمد الحلو وفرقته الموسيقية، حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة المقبل،وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى موسم الصيف.

وتطبق مسارح الأوبرا كافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الثقافة بوضع بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول، وحرصت أيضا على خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع ‏مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل‎.‎

‎يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان ‏الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎، وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.‏


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر خيرت والكينج والحجار ومدحت صالح.. نجوم وزارة الثقافة في حفلات الأوبرا الصيفية

بإجراءات احترازية.. الثقافة تستأنف نشاطها بـ40 حفلا خلال صيف 2020 بمسارح الأوبرا

الأوبرا تعلن عن فتح شباك الحجز الإلكترونى لعروض شهر يوليو

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الأوبرا تعود للحفلات.. الخميس المقبل

الخميس .. محمد منير على مسرح النافورة بالأوبرا

تأجيل حفل محمد منير في الأوبرا.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

حكم رد قارئ القرآن على السلام وهل يلزمه إعادة البسملة

اقرأها لـ 7 أيام أو أكثر بهذا الشرط .. سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان

أخبار التوك شو..جمال شعبان: فيروس كورونا أحد مسببات السكتة القلبية..وكامل الوزير يعلن أسعار تذاكر المترو الجديدة

بعد سيلفي الأطفال.. عمرو دياب يتصدر تويتر

المحافظ: دمياط خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة.. فيديو

لا يشترط أن يكون بعد الموت.. عبلة الكحلاوي توضح 14 صورة للقاء الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور