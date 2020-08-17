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أخبار العالم

نتنياهو: دول عربية كبيرة أصبحت حليفتنا بسبب سياستنا ضد إيران

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن هناك دولا عربية كثيرة أصبحت حليفة لإسرائيل، وذلك بسبب سياسة الأخيرة ضد إيران. 

وكان وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، قال صباح اليوم إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران، نقولها ونكررها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا".

وأضاف: "كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق. القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزز موقعنا وتنافسيتنا".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت أمس القائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

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