لصيانة المحولات الدورية.. فصل الكهرباء عن مناطق بالغردقة غدا

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك غدا الثلاثاء لمدة 5 ساعات.





وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له، أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الحرفيين، مصنع المكرونة، والمطحن التموينى، والمرور الجديد بمدينة الغردقة وذلك يوم الثلاثاء من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.





من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.





وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.



