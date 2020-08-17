يصل الى إيذاء النفس أو الجنين.. متى تصاب المرأة باكتئاب ما بعد الولادة

يظهر الجهد البدني والنفسي الذي يرافق الولادة، أو العملية القيصرية، بشكل خاص في الأيام الأولى ما بعد الولادة. حدة هذه المشاعر متغيرة، وهي تزول، و50% - 70% من النساء الوالدات تشعر بها في الفترة ما بين اليوم الرابع واليوم العاشر ما بعد الولادة.و تعتبر هذه ظاهرة طبيعية، ومن السهل نسبيًا التعامل معها.









ويقول الدكتور فادي الغزالي خبير العلاج النفسي والاجتماعي إن الاكتئاب بعد الولادة ما هو الا المشاعر التي تصاحب الولادة نفسها، قد تشعر الأم الوالدة بأن جسمها يتغير، و أفكارها تتغير و حالتها المزاجية تتغير تغييرا يظهر في البكاء، القلق، الانفعال المفرط وغيرها.









هذه الظواهر تعرف باسم اكتئاب ما بعد الولادة (Postpartum depression).اما في 8% من الحالات تقريبا ممكن ان يتطور الأمر لأبعد من مجرد اكتئاب عابر ويصبح اكتئاب فعلي.





أعراض إكتئاب ما بعد الولادة





تظهر أعراض اكتئاب ما بعد الولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، عادة. ويشبه هذا الاكتئاب، في أعراضه ومميزاته، حالات الاكتئاب الأخرى التي لا علاقة لها بالحمل والولادة. تشمل أعراض الاكتئاب بعد الولادة:





الحالة المزاجية المتردية

اللامبالاة وعدم الاستمتاع

اضطرابات في الشهية وفي النوم

ميل إلى الانفعال الزائد

البطء، التعب والخمول

انعدام التقدير الذاتي، الشعور بالذنب

صعوبات في التركيز أو في اتخاذ القرارات

إذا ما كان الاكتئاب بعد الولادة عميقًا فقد تظهر مؤشرات على أفكار انتحارية.





أعراض اكتئاب ما بعد الولادة الأكثر حادة وصعبة، فتشمل البلبلة، التَوَهان (Disorientation) وفقدان الصلة مع الواقع، إلى درجة أن المرأة في هذه الحالة قد تقدم على إيذاء نفسها أو طفلها.





علاج اكتئاب ما بعد الولادة





المعالجة الدوائية لحالة اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن تتم بواسطة أدوية الطب النفسي المختلفة. و يتم اختيار الدواء وفقًا لمدى مأمونيتها وطبعا لحاجة الأم إلى الإرضاع. وعمومًا، ينصح البدء بنصف الجرعة المعتادة ثم زيادتها تدرجيًا. ينبغي الاستمرار في تناول الدواء لمدة 6 أشهر لمنع حصول الاكتئاب من جديد. وفي الحالات المعندة قد تعالج بالصدمات الكهربائية.





الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة





من بين كل أربع نساء أصبن بحالة الاكتئاب بعد الولادة، قد يعاود الاكتئاب الظهور من جديد لدى واحدة منهن على الأقل.