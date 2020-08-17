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أخبار العالم

إنهاء التحالفات والصراعات.. البطريرك الماروني يعلن تفاصيل مذكرة لبنان والحياد الناشط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:42 ص
لبنان
لبنان
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شيماء مصطفى
أعلن البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، رسميا عن مذكرة "لبنان والحياد الناشط"، التي تهدف إلى عدم دخول البلاد في تحالفات وصراعات سياسية وحروب إقليمية.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، أكد الراعي أن المذكرة تهدف إلى عدم دخول لبنان في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب وامتناع أي دولة عن التدخل في شؤونه أو اجتياحه أو احتلاله أو استخدام أراضيه.

وأوضح الراعي، أن لبنان كان دائما وعليه أن يبقى جسرا ثقافيا واقتصاديا وحضاريا بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن الحياد يتطلب أيضًا معالجة الملفات الحدودية مع إسرائيل على أساس خط الهدنة وترسيم الحدود مع سوريا أيضا.

وأكد أن المذكرة تهدف أيضا إلى تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قوية عسكريا بجيشها ومؤسساتها لتضمن أمنها الداخلي وتدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء.
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