لبحث دعم ميليشيا الوفاق.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوصول وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره القطري خالد بن محمد العطية إلى طرابلس في زيارة مشتركة يلتقيان خلالها بمسؤولي حكومة الوفاق.





وكانت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة، أن وزيري دفاع تركيا وقطر سيصلان اليوم إلى طرابلس للقاء مسؤولي حكومة الوفاق.





وذكرت مصادر في حكومة الوفاق، أن أكار وخالد بن محمد العطية سيبحثان معهم الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس".





كما سيبحثان خلال الزيارة الدعم العسكري لمليشيات حكومة الوفاق الوطني والتحشيد العسكري غرب سرت.



