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أخبار العالم

أنباء عن إسقاط طائرة تركية ومقتل طاقمها في العراق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوجود أنباء عن إسقاط مروحية عسكرية تركية ومقتل طاقمها في شمال العراق. 

كانت السلطات العراقية أعلنت أمس الأحد، إلغاء أي زيارات لمسؤولين أتراك وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين الأتراك، ردا على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد والاعتداء عليه.

وقالت الخارجية العراقية: "تعاملنا بالمثل مع تركيا ردا على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق".  

وأضافت: "أوقفنا منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى بلادنا ردا على انتهاك تركيا لسيادتنا". 

ودأبت تركيا على مهاجمة مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وفي شمال العراق، حيث تتمركز الجماعة المسلحة.
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