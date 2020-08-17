لإجراء فحص طبي .. دخول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المستشفى بطوكيو..فيديو

دخول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، المستشفى بطوكيو ، لإجراء فحص طبي، ويعتزم العودة لمنزله في وقت لاحق، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن حالته الصحية.

وقال مصدر حكومي إن دخول آبي المستشفى جاء بعدما أبدى مسؤول كبير قلقه من إصابة رئيس الوزراء بإرهاق بسبب عبء العمل خلال جائحة كورونا.





وأضاف المصدر المطلع أن آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يعتزم العودة لمنزله في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد الفحوصات في مستشفى كيو الجامعي بطوكيو.



