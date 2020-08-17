حقيقة هجوم أسراب الجراد على مصر.. الزراعة توضح

كشف المهندس خالد عبد ربه، مدير إدارة مكافحة الجراد بـ وزارة الزراعة ، حقيقة ما تردد بشأن هجوم أسراب من الجراد على مصر الفترة الحالية، قائلًا "لن نسمح لأي حشرة جراد صحراوي دخول مصر، وبمجرد دخولها يتم التعامل معها".





وأضاف "عبد ربه"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ولاد الأصول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، أن الحالة العامة للجراد الصحراوي بالنسبة إلى مصر هادئة.





وتابع "هناك متابعة لجميع التطورات في شرق إفريقيا، والجزيرة العربية في السعودية واليمن وسلطنة عمان وبعض الأماكن بالمنطقة الغربية".





وأكد أنه لم يحدث أي غزو ودخول أسراب مهما كان حجمها للجراد من دول مجاورة لمصر، موضحًا أن الوضع هادئ في السودان، معقبًا "الحمد لله مصر بخير".





وأوضح مدير إدارة مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، أن الأمطار مسئولة عن تكوين بيئة محببة لجذب الجراد الصحراوي، وهناك أمطار تتساقط بكثافة في غرب دولة السودان، ولكن مصر لم تستقبل أمطار.



