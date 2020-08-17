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أخبار العالم

نتنياهو: ترتيبات للسماح للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
استضافت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأول مرة على شاشتها، وتأتي هذه المقابلة بعد الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ستقوم بتنظيم ترتيبات للمسلمين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.


وأَضاف: "تعاوننا مع الإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة"، لافتا إلى أن "تعاون إسرائيل والإمارات في الأبحاث الخاصة بكوفيد 19 سيساعد في مواجهة هذا الوباء دوليا".


وأكد نتنياهو أن الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول المتقدمة في المنطقة، مشددا على أن الشعوب في المنطقة ملت من الحروب والصراعات.


وفيما يخص الموقف الإيراني، قال نتنياهو إنه ليس مفاجئا أن تعترض إيران على معاهدة السلام، وتابع، آن الأوان أن ينتشر السلام، واليهود والمسلمون يريدون السلام.


واستطرد قائلا إن معاهدة السلام مع #الإمارات ستساهم في مستقبل أفضل للمنطقة نتيجة تعاوننا في المجالات الحيوية، وأن المستقبل سيكون للدول المتقدمة في التكنولوجيا وريادة الأعمال.


وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الإمارات شريك حقيقي لإرساء السلام في المنطقة ونواجه تحديات مشتركة.


وقال بنيامين نتنياهو في بداية حديثه: "السلام عليكم"، مضيفا أن الاتفاق مع الامارات يكتسب أهميته من كون الإمارات بطلة في ريادة الأعمال.


وأكد نتنياهو أن الاتفاقية مع الإمارات ستسهم في إرساء السلام، لافتا إلى أن كثيرين في العالم العربي يدعمون هذه الخطوة.


وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تطور الإمارات في قطاعات كثيرة سيدعم التعاون المشترك، ونحن ندفع بالسلام إلى الأمام بهذه الاتفاقية.


وشدد نتنياهو على أن هناك تحولا كبيرا في مواقف الدول العربية من إسرائيل، وقال: "توسيع دائرة السلام هي أولويتنا في الوقت الحالي".


كان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أجرى حوارا صحفيا مع موقع "والا" الإسرائيلي، هو الأول من نوعه للوزير مع الإعلام الإسرائيلي.
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