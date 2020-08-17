نصائح هامة للحفاظ علي طلاء السيارة أطول فترة ممكنة

يهتم العديد من قائدي السيارات بالمحافظة علي سياراتهم وابقائها نظيفة اطول فترة ممكنة لأن سلامة الطلاء دليل علي العناية بالسيارة خصوصا طلاء الفابريقة لأنه يرفع من سعر السيارة عند إعادة البيع.





ولذلك ينصح خبراء السيارات بعدم ترك السيارة متسخة فترة طويلة خصوصا لو كان عليها فضلات طيور لأن هذه الفضلات تضر بالطلاء أشد الضرر وتتفاعل مع الشمس وتتصلب وتبقي هي والطلاء جزء واحد.







ويقوم العديد من مالكي السيارات بتلميع وتشميع السيارة بصورة متكررة خوفا علي الطلاء ولكن في الواقع هذا الفعل يضر الطلاء ويزيل طبقة الورنيش الموجودة علي السطح.





ولذلك يجب تلميع وتشميع السيارة مرة واحدة سنويا وغسيل جسم السيارة مرة شهريا لتحافظ علي الطلاء وجسم السيارة من البارومة والصدأ وتجعل الطلاء يبقي اطول فترة ممكنة.





وحاول تجنب بقاء السيارة متسخة لأكثر من يوم لأن الاوساخ تتفاعل مع الطلاء بفعل درجات الحرارة والرطوبة العالية وتضر الورنيش الموجود من قبل ااشركة المصنعة.