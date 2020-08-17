السيسي يتابع الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية.. وتوجيهات رئاسية بضرورة التدريب وتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة قبل انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة

خلال الاجتماع:

= السيسى يوجه بإيلاء أهمية قصوى لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية

= يتابع مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة

= الرئيس يشدد على برامج التنمية البشرية والتدريب وتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة

= يستعرض الموقف التنفيذي والهندسي فيما يخص الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر كامل أبو مندور، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية.



