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رياضة

ميدو: فايلر يريد خداع كارتيرون عن طريق فتحي وهاني

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:14 ص
الاهلي واسوان
الاهلي واسوان
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محمد رشاد
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق خطة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلال مواجهة الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كارتيرون سيترك الاستحواذ للأهلي خلال مواجهة القمة في الدوري مثلما فعل في مباراة السوبر الأخيرة".

أضاف: "أعرف كارتيرون جيدا عندما يرى أن المنافس يمتلك اللاعبين القادرين على صنع الخطورة يترك الاستحواذ تماما ويبدأ اللعب على الهجمات المرتدة".

واختتم حديثه قائلا:"الدفع بأحمد فتحي في مباراة أسوان من وجهة نظري هدفه من فايلر أن يجعل كارتيرون في حيرة ويجعل المدرب الفرنسي يتسائل هل سيبدأ بمحمد هاني أم بفتحي في مباراة القمة وهذا هو خداع فايلر من خلال الدفع بفتحي اليوم وليس بمحمد هاني خاصة أنني كان لدي معلومات بأن مجلس الأهلي قال لفايلر أن يحاول عدم الاعتماد على فتحي في مباريات كثيرة نظرا لتأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري".
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