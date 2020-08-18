عقب ارتفاع إصابات كورونا.. مؤسسات تعليمية أمريكية تغلق الأبواب من جديد

قررت بعض المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، إعادة الإغلاق مرة أخرى، وذلك عقب زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد من جديد.





وفتحت بعض المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة أبوابها من جديد، فيما تستعد بعضها الآخر خلال الشهر المقبل.





واختارت مؤسسات التعليم عن بعد عبر الإنترنت فقط، فيما قررت مدارس وجامعات عديدة الدمج بين الحضور شخصيا والتعليم الإلكتروني.





وأعلنت جامعة نورث كارولينا الأمريكية، عودة الدراسة عبر الإنترنت عقب اكتشاف انتشار سريع لفيروس كورونا.





وبلغت نسبة الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى 13.6%، ارتفاعا من 2.8%في أول أسبوعين فقط من الدراسة.



