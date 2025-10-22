محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم ، بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة بالخارجة، والذي يتم تنفيذه بتكليف رئاسي كنواةٍ للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير في مصر، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة و وزارتي التنمية المحلية و الزراعية، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يقام على مساحة ٢٥٠ فدانًا، تشمل ٢٢٠ فدانًا للزراعة و٣٠ فدانًا للخدمات والمنشآت الادارية الملحقة، والتي تشمل ٧ معامل متخصصة لتربية دودة القز وإنتاج بيض الحرير وتخزينه، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة حفظ ، ضمن منظومة إنشاء متكاملة تهدف إلى تطبيق أحدث تقنيات إنتاج الحرير الطبيعي وفقًا للمعايير الدولية.