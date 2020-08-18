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رياضة

ميدو: بيراميدز لم يحسم صفقة رمضان صبحي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:26 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن بيراميدز لم يحسم صفقة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي حتى الآن رغم توقيع اللاعب لنادي بيراميدز. 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "رمضان صبحي وقَّع لبيراميدز يوم 3-8 في وجود علي صقر، لكن في التوقيت الحالي رمضان صبحي بعيد تمامًا عن الانتقال لبيراميدز بسبب هيدرسفيلد".

وأضاف: "الرقم الذي طالب به هدرسفيلد الإنجليزي بعيد تماما عن الذي قدمه بيراميدز وحتى الآن بيراميدز لم يحسم صفقة رمضان والعقد الذي وقع عليه ليس له قيمة".

وتابع:" رمضان كان غاضبا من تعاقد الأهلي مع كهربا وطاهر محمد طاهر وكان يرى أن تلك الأموال كانت من المفترض أن تتجه لحسم بقائه في الأهلي وشرائه من هدرسفيلد الإنجليزي".

واختتم:"نادر شوقي كان سببا أيضا في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي بخلاف الأموال، ولكن علاقة نادر القوية بمسؤولي الأهلي جعلت رمضان يشعر بالضيق ويشعر بأن وكيله ليس بجانبه لذلك كان ذلك عاملا في رحيل اللاعب أيضا".
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