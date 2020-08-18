عقب انفجار مرفأ بيروت.. خطر جديد يهدد لبنان

يواجه لبنان زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بعد الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت، والذى أودى بحياة المئات وإصابة الآلاف في وقت سابق من هذا الشهر.





ويطالب المسؤولون الطبيون في لبنان الآن بإغلاق لمدة أسبوعين لمحاولة احتواء الوباء.





وطغى الانفجار على مستشفيات العاصمة وألحق أضرارًا بالغة في اثنين كان لهما دور رئيسي في التعامل مع حالات كورونا.





وحذر المسؤولون من مخاطر الازدحام في المستشفيات في أعقاب الانفجار، أو في الجنازات أو أثناء تفتيش الناس بين الأنقاض.





وسجل لبنان الأحد الماضي 439 حالة إصابة جديدة بالفيروس وست وفيات. وبسبب الإصابات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين شخص إلى 8881، مع 103 حالة وفاة.



















