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محافظات

إزالة 10 أطنان مخلفات بترع جنوب الأقصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس
تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، أعمال هندسة ري الأقصر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى، وذلك لرفع وإزالة القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة من المصارف بقرية العديسات قبلي.


يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقال رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى هشام علي ابا يزيد، أنه تم رفع 10 أطنان من المخلفات الملقاة بترعة المعلا بناحية كوبرى الفوالين بقرية العديسات قبلي، وذلك لتراكم القمامة والحيوانات النافقة أمام سدود الكوبري، وذلك للحفاظ على المجارى المائية والمظهر الحضارى والجمالى.

كما وجه رئيس مركز ومدينة الطود، على متابعة واستمرارية تطهير الترع والمصارف بصفة مستمرة، وذلك لعدم تراكم المخلفات وتدفق مياه الرى اللازمة للأراضى، وحفاظا على سلامة المزارعين والمظهر الحضارى بمداخل الكباري للقرى والنجوع والعزب بالمركز.
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