إزالة 10 أطنان مخلفات بترع جنوب الأقصر

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ، أعمال هندسة ري الأقصر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى، وذلك لرفع وإزالة القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة من المصارف بقرية العديسات قبلي.









يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل في مختلف مدن ومراكز المحافظة.





وقال رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى هشام علي ابا يزيد، أنه تم رفع 10 أطنان من المخلفات الملقاة بترعة المعلا بناحية كوبرى الفوالين بقرية العديسات قبلي، وذلك لتراكم القمامة والحيوانات النافقة أمام سدود الكوبري، وذلك للحفاظ على المجارى المائية والمظهر الحضارى والجمالى.



