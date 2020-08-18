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رياضة

صراع الهبوط يشعل مواجهة طنطا وحرس الحدود بـ الدوري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:58 ص
فريق طنطا
فريق طنطا
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محمد السعيد
يستضيف فريق طنطا نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق طنطا بقيادة مدربه الجديد محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

في المقابل يطمح حرس الحدود في خطف الثلاث نقاط من طنطا للابتعاد تماما عن مراكز الهبوط، والاقتراب من منطقة وسط الجدول.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاته من مسابقة الدوري الممتاز، مصر المقاصة مع الجونة، نادي مصر مع الزمالك.
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