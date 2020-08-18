تأييد قرار منع حنين حسام ومودة الأدهم من التصرف فى أموالهما

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأييد قرار أمر المنع من التصرف بالأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها الصادر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد حنين حسام عبدالقادر، ومودة فتحي الأدهم "فتيات تيك توك".





ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





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وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتاهم في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.