لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن

يعانى بعض الشباب والفتيات من مشكلة النحافة مما جعلهم يشعرون بالتعب والاجهاد من اقل مجهود فضلا عن الظهور بشكل غير لائق .





عرض موقع "familydoctor " اهم الطرق التى تساعد فى علاج مشكلة النحافة دون الحاجة لاحداث تغير كلى فى النظام الغذائي ونوعية الطعام.





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- أضف السعرات الحرارية الصحية عن طريق إضافة الجوز أو البذور والجبن والأطباق الجانبية الصحية.

- جرب اللوز أو بذور عباد الشمس أو الفاكهة أو الخبز المحمص من القمح الكامل.

- بدلًا من تناول السعرات الحرارية الفارغة والوجبات السريعة ، تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. ضع في اعتبارك اللحوم عالية البروتين ، والتي يمكن أن تساعدك على بناء العضلات والكربوهيدرات المغذية ، مثل الأرز البني والحبوب الكاملة الأخرى يساعدفي ضمان الحصول على أكبر تغذية .

- استمتع بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكثير من البروتينات والكربوهيدرات الصحية.

- ضع في اعتبارك خيارات مثل مزيج الدرب وألواح البروتين أو المشروبات والبسكويت مع الحمص أو زبدة الفول السوداني.

- استمتع بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على " الدهون الجيدة " ، والتي تعتبر مهمة لصحة القلب مثل المكسرات والأفوكادو.

- تناول وجبات صغيرة إذا كنت تعاني من ضعف الشهية ، بسبب مشكلات طبية أو عاطفية ، فقد لا يبدو تناول كميات كبيرة من الطعام أمرًا جذابًا. ضع في اعتبارك تناول وجبات أصغر على مدار اليوم لزيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

- في حين أن الكثير من التمارين الهوائية ستحرق السعرات الحرارية وتعمل ضد هدف وزنك ، يمكن أن تساعدك تمارين القوة. وهذا يشمل رفع الأثقال أو اليوجا. تزداد وزنك عن طريق بناء العضلات.