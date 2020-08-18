لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن

يعانى بعض الشباب والفتيات من مشكلة النحافة مما جعلهم يشعرون بالتعب والاجهاد من اقل مجهود فضلا عن الظهور بشكل غير لائق .
عرض موقع "familydoctor " اهم الطرق التى تساعد فى علاج مشكلة النحافة دون الحاجة لاحداث تغير كلى فى النظام الغذائي ونوعية الطعام.
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- أضف السعرات الحرارية الصحية عن طريق إضافة الجوز أو البذور والجبن والأطباق الجانبية الصحية.
- جرب اللوز أو بذور عباد الشمس أو الفاكهة أو الخبز المحمص من القمح الكامل.
- بدلًا من تناول السعرات الحرارية الفارغة والوجبات السريعة ، تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. ضع في اعتبارك اللحوم عالية البروتين ، والتي يمكن أن تساعدك على بناء العضلات والكربوهيدرات المغذية ، مثل الأرز البني والحبوب الكاملة الأخرى يساعدفي ضمان الحصول على أكبر تغذية .
- استمتع بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكثير من البروتينات والكربوهيدرات الصحية.
- ضع في اعتبارك خيارات مثل مزيج الدرب وألواح البروتين أو المشروبات والبسكويت مع الحمص أو زبدة الفول السوداني.
- استمتع بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على " الدهون الجيدة " ، والتي تعتبر مهمة لصحة القلب مثل المكسرات والأفوكادو.
- تناول وجبات صغيرة إذا كنت تعاني من ضعف الشهية ، بسبب مشكلات طبية أو عاطفية ، فقد لا يبدو تناول كميات كبيرة من الطعام أمرًا جذابًا. ضع في اعتبارك تناول وجبات أصغر على مدار اليوم لزيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.
- في حين أن الكثير من التمارين الهوائية ستحرق السعرات الحرارية وتعمل ضد هدف وزنك ، يمكن أن تساعدك تمارين القوة. وهذا يشمل رفع الأثقال أو اليوجا. تزداد وزنك عن طريق بناء العضلات.
- قبل البدء في برنامج زيادة الوزن ، تحدث إلى طبيبك، قد يكون نقص الوزن بسبب مشكلة صحية أساسية. لن يتم تصحيحه عن طريق تغييرات النظام الغذائي. سيكون طبيبك قادرًا على مساعدتك في تتبع تقدمك. هو أو هي سوف يتأكد من حدوث