AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:34 م
لو بتعانى من النحافة
لو بتعانى من النحافة .. اليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن
Advertisements
اسماء محمد
يعانى بعض الشباب والفتيات من مشكلة النحافة مما جعلهم يشعرون بالتعب والاجهاد من اقل مجهود فضلا عن الظهور بشكل غير لائق .

عرض موقع "familydoctor " اهم الطرق التى تساعد فى علاج مشكلة النحافة دون الحاجة لاحداث تغير كلى فى النظام الغذائي ونوعية الطعام.

اقرأ أيضا 
- أضف السعرات الحرارية الصحية عن طريق إضافة الجوز أو البذور والجبن والأطباق الجانبية الصحية. 
- جرب اللوز أو بذور عباد الشمس أو الفاكهة أو الخبز المحمص من القمح الكامل.
- بدلًا من تناول السعرات الحرارية الفارغة والوجبات السريعة ، تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. ضع في اعتبارك اللحوم عالية البروتين ، والتي يمكن أن تساعدك على بناء العضلات والكربوهيدرات المغذية ، مثل الأرز البني والحبوب الكاملة الأخرى يساعدفي ضمان الحصول على أكبر تغذية .
- استمتع بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكثير من البروتينات والكربوهيدرات الصحية. 
- ضع في اعتبارك خيارات مثل مزيج الدرب وألواح البروتين أو المشروبات والبسكويت مع الحمص أو زبدة الفول السوداني. 
- استمتع بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على " الدهون الجيدة " ، والتي تعتبر مهمة لصحة القلب مثل المكسرات والأفوكادو.
- تناول وجبات صغيرة إذا كنت تعاني من ضعف الشهية ، بسبب مشكلات طبية أو عاطفية ، فقد لا يبدو تناول كميات كبيرة من الطعام أمرًا جذابًا. ضع في اعتبارك تناول وجبات أصغر على مدار اليوم لزيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.
- في حين أن الكثير من التمارين الهوائية ستحرق السعرات الحرارية وتعمل ضد هدف وزنك ، يمكن أن تساعدك تمارين القوة. وهذا يشمل رفع الأثقال أو اليوجا. تزداد وزنك عن طريق بناء العضلات.
- قبل البدء في برنامج زيادة الوزن ، تحدث إلى طبيبك، قد يكون نقص الوزن بسبب مشكلة صحية أساسية. لن يتم تصحيحه عن طريق تغييرات النظام الغذائي. سيكون طبيبك قادرًا على مساعدتك في تتبع تقدمك. هو أو هي سوف يتأكد من حدوث 
لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن
لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن
لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن
لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفول السوداني.. أسرع طريقة لإنقاص الوزن

للرجال .. 5 خطوات للحصول على عضلات البطن فى 6 أسابيع

من أجل حياة صحية أفضل .. تعرف كيف تحسب السعرات الحرارية في غذائك

زيادة الوزن ..الطريقة الصحيحة لاستخدام الميزان .. وهذه العادات تؤدي إلى السمنة

4 طرق فعالة لتحويل جسمك إلى ماكينة حرق دهون

7 نصائح لها مفعول السحر لفقدان الوزن سريعا

ترشيحاتنا

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

ضربا حصانا حتى الموت.. النيابة تحقق مع صاحب عربة كارو وعاطل

بعد موافقة البرلمان على القانون.. 6 اختصاصات لهيئة الأوقاف وهذه حقيقة إلغاء الوزارة

بالمايو.. مريهان حسين تنشر صورة جديدة من الساحل الشمالي

إسرائيل تشتعل.. سلسلة حرائق في تل أبيب بسبب البالونات الحارقة

تأييد قرار منع حنين حسام ومودة الأدهم من التصرف فى أموالهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد