AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل البرلمان: اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان إنجاز عظيم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:26 م
وكيل البرلمان
وكيل البرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، تعد إنجازا عظيما يضاف لهذا الوطن للحفاظ على ثروات مصر وخاصة على الحدود وترسيمها.

وقال وهدان خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن لمناقشة الاتفاقية، إن القيادة السياسية تسير على خطى سليمة، ونذكر أنفسنا باتفاقية قبرص، وحقل ظهر الذي وفر مليار دولار للشعب المصري وللصناعة المصرية موجها التحية للخارجية المصرية على هذه الاتفاقية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.

وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان

مساعد وزير الخارجية الأسبق: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تضاعف قوة مصر واليونان في المتوسط.. فيديو

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

البحرين ترحب بتوقيع مصر واليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين

تشريعية النواب توافق على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان

إحالة اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان للجان المختصة بالبرلمان

ترشيحاتنا

حنين حسام ومودة الأدهم عقب التحفظ على أموالهما: مستقبلنا بيضيع

أول تعليق لـ سعد الحريري بعد قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

استشارى: توبيخ المرأة لزوجها باستمرار أول طريق الانفصال العاطفي.. فيديو

هل تحسب فترة العدة منذ هجر الرجل زوجته أم من تاريخ الطلاق.. الإفتاء تجيب

حكم وضع سلسلة أمام البيت لركن السيارة.. أزهري يفتي بحرمتها.. فيديو

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد