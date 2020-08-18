شاهد .. أحمد السقا يعرض كواليس التصوير في المشاهد الصعبة

نشر الفنان أحمد السقا ، فيديوهات جديدة له ، من كواليس أحد الأفلام ، و ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " .





وظهر أحمد السقا، في الفيديوهات وهو يقوم بالمشاهد الصعبة وعلق قائلا " خلف الكواليس ".





وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :

- ربنا معاك يا بطل

- صعب أوي بجد

- برافو عليك









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وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميًا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.





وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.