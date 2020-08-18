AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

6 مخاطر تهددك عند إهمال علاج النحافة.. أبرزها انخفاض الخصوبة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:43 م
6 مخاطر تهددك عند
6 مخاطر تهددك عند اهمال علاج النحافة.. أبرزها انخفاض الخصوبة
Advertisements
اسماء محمد

عادة لا يحصل الأشخاص الذين يعانون من النحافة على سعرات حرارية كافية لتغذية أجسامهم، ومعظمهم يعانون من سوء التغذية مما يعنى انهم لا يتناولون ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من طعام مما يهددهم بالاصابة بمجموعة من الامراض اذا لم يتم العلاج بشكل صحيح.
إقرأ أيضا 
وعرض موقع " familydoctor" ابرز المخاطر والامراض التى تهدد من يعانون من النحافة.

- تأخر النمو والتطور خاصة عند الأطفال والمراهقين ، الذين تحتاج أجسامهم إلى الكثير من العناصر الغذائية للنمو والبقاء بصحة جيدة.
- الاصابة بمرض هشاشة العظام  يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د والكالسيوم إلى جانب انخفاض وزن الجسم إلى ضعف العظام  وهشاشتها .
- ضعف جهاز المناعة عندما لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية ، لا يستطيع جسمك تخزين الطاقة، هذا يجعل من الصعب محاربة المرض، قد يكون من الصعب أيضًا على جهازك المناعي التعافي بعد المرض.

- فقر دم، يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب عدم وجود ما يكفي من فيتامينات الحديد والفولات و B12. هذا يمكن أن يسبب الدوخة والتعب والصداع.

- مشاكل الخصوبة عند النساء ، يمكن أن يؤدي انخفاض وزن الجسم إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وقلة الدورة الشهرية والعقم.

- تساقط الشعر يمكن أن يؤدي انخفاض وزن الجسم إلى ترقق الشعر وتساقطه بسهولة. كما يمكن أن يسبب جفاف الجلد وترققه ومشاكل صحية في الأسنان واللثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمدخنين والمدمنين.. 12 عرضا تثبت نقص هرمون التستوستيرون لدى الذكور

مخاطر يسببها الديكساميثازون لـ مرضى كورونا.. تعرف عليها

الزنك يعزز المناعة

في اليوم العالمي لطفل الأنابيب.. أسباب وأعراض العقم عند النساء والعلاج اللازم

سبب صادم لإصابتك بسرطان القولون

أضرار القهوة .. كوارث صحية للبنات واحذر الخضراء

ترشيحاتنا

شوبير يحدد مكاسب وخسائر الأهلى من مواجهة أسوان قبل قمة الزمالك

لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومي.. الخطوات كاملة

مغامر سعودي يمتطي ظهر سمكة القرش الحوتي في البحر الأحمر .. فيديو

حكم وضع سلسلة أمام البيت لركن السيارة.. أزهري يفتي بحرمتها.. فيديو

بالمايو.. مريهان حسين تنشر صورة جديدة من الساحل الشمالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد