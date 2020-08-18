6 مخاطر تهددك عند إهمال علاج النحافة.. أبرزها انخفاض الخصوبة

عادة لا يحصل الأشخاص الذين يعانون من النحافة على سعرات حرارية كافية لتغذية أجسامهم، ومعظمهم يعانون من سوء التغذية مما يعنى انهم لا يتناولون ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من طعام مما يهددهم بالاصابة بمجموعة من الامراض اذا لم يتم العلاج بشكل صحيح.

إقرأ أيضا

وعرض موقع " familydoctor " ابرز المخاطر والامراض التى تهدد من يعانون من " ابرز المخاطر والامراض التى تهدد من يعانون من النحافة





- تأخر النمو والتطور خاصة عند الأطفال والمراهقين ، الذين تحتاج أجسامهم إلى الكثير من العناصر الغذائية للنمو والبقاء بصحة جيدة.

- الاصابة بمرض هشاشة العظام يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د والكالسيوم إلى جانب انخفاض وزن الجسم إلى ضعف العظام وهشاشتها .

- ضعف جهاز المناعة عندما لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية ، لا يستطيع جسمك تخزين الطاقة، هذا يجعل من الصعب محاربة المرض، قد يكون من الصعب أيضًا على جهازك المناعي التعافي بعد المرض.





- فقر دم، يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب عدم وجود ما يكفي من فيتامينات الحديد والفولات و B12. هذا يمكن أن يسبب الدوخة والتعب والصداع.





- مشاكل الخصوبة عند النساء ، يمكن أن يؤدي انخفاض وزن الجسم إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وقلة الدورة الشهرية والعقم.



