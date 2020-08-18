بسبب انتهاكاتها ضد اليونان وقبرص.. المجلس الأوروبي يبحث قائمة عقوبات ضد تركيا

أكد وزيرا الخارجية اليوناني والقبرصي، اليوم الثلاثاء، بحث أوروبا وضع قائمة عقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.





كان ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، الذي يزور قبرص حاليا.





وأضاف الجانبان، أن المجلس الأوروبي سيبحث قائمة عقوبات ضد تركيا، لافتين إلى السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه خلال قمة مجموعة السبع.





ولفت الوزيران إلى أن دعوات تركيا للحوار غير جدية، مستنكرين عمليات التنقيب التي تنفذها أنقرة على الحدود البحرية لهما.



