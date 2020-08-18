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أخبار العالم

بسبب انتهاكاتها ضد اليونان وقبرص.. المجلس الأوروبي يبحث قائمة عقوبات ضد تركيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:33 م
تنقيب تركيا في شرق
تنقيب تركيا في شرق المتوسط
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شيماء مصطفى
أكد وزيرا الخارجية اليوناني والقبرصي، اليوم الثلاثاء، بحث أوروبا وضع قائمة عقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.

كان ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، الذي يزور قبرص حاليا.

وأضاف الجانبان، أن المجلس الأوروبي سيبحث قائمة عقوبات ضد تركيا، لافتين إلى السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه خلال قمة مجموعة السبع.

ولفت الوزيران إلى أن دعوات تركيا للحوار غير جدية، مستنكرين عمليات التنقيب التي تنفذها أنقرة على الحدود البحرية لهما.

كانت تركيا أرسلت اليوم الثلاثاء، سفينة حفر إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، في خطوة قد تغذي النزاعات الإقليمية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط.

واستأنفت أنقرة بحثها في المياه المتنازع عليها الأسبوع الماضي بعد انهيار مفاوضات بوساطة ألمانية مع اليونان عندما أعلنت أثينا عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في 6 أغسطس انتقاما لاتفاق مماثل بين تركيا وليبيا.

وأصبح شرق البحر المتوسط ​​بقعة ساخنة للطاقة مع اكتشافات كبيرة من الغاز لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك إسرائيل ومصر في السنوات الأخيرة. 

وتضغط تركيا الآن لتأمين حصة من الموارد، متحدية تحذيرات الكتلة من أن أفعالها الأحادية يمكن أن تزيد من توتر العلاقات.

وعززت فرنسا مؤقتًا وجودها العسكري في المنطقة لدرء خطوات تركيا. 

فيما اتهمت تركيا فرنسا وأرمينيا والإمارات بتشكيل تحالف ضد تركيا، بعد استنكارهم انتهاكاتها في المتوسط.
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