4576 حالة جديدة.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت الوزارة أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4576 إصابة جديدة بكورونا.





وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة وحتي الأن داخل العراق 184,709 إصابة.





كما سجلت الصحة العراقية 82 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق ما رصدته نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبي.





وبيُنت الصحة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بــ كوفيد 19 داخل البلاد بلغت 6,036 وفاة.



