التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية أقل 5% عن مثيله في الخاصة

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مصاريف الجامعات الأهلية في مكان وسط بين مصاريف الحكومية والخاصة ".





وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان الحد الادنى للقبول في الجامعات الأهلية اقل 5% عن الحد الادني للقبول في الجامعات الخاصة ".

وتابع حسام عبد الغفار:" علينا التفرقة بين الحد الأدنى للتقدم والقبول في الجامعات الاهلية".





ولفت حسام عبد الغفار:" الجامعات الأهلية في الجلالة والعلمين والملك سلمان غير مقصورة على سكان المناطق المتواجدة فيها".





واكمل حسام عبد الغفار :" الجامعات الأهلية بها حجم كبير من التطور واستثمارات الدولة ، وتعتبر جامعات تدار بمجال امناء وإما ان تكون تابعة لجمعيات حكومية او مملوكة للدولة ولكن لا تديرها الدولة وهي غير هادفة للربح ".



