محمد أبو العينين: اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان صناعة "مخ عبقري" وضع النقاط على الحروف

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب في جلسة اليوم بعد موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان.





وقال محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان إنجاز استراتيجي سياسي ضخم.





وتابع أبو العينين :" مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تناقش ترسيم الحدود الاقتصادية مع دول الجوار ".





وأكمل: " نعمل على تعظيم القيمة المضافة في مصانعنا وتعظيم عوائد الإنتاج وتكون مصر قبلة لاستيراد الغاز الطبيعي وتصديره إلى دول أوروبا وآسيا وأفريقيا ".









ولفت أبو العينين إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان صنعت بـ مخ عبقري استطاع ان يضع النقاط على الحروف".





وأكد أن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان إنجاز استراتيجي سياسي واقتصادي كبير لمصر، وسيتيح لها استغلال ثرواتها من البترول والغاز والمعادن في المنطقة الاقتصادية لمصر على حدودنا الغربية وهي منطقة زاخرة بالإمكانيات والثروات.





وتابع: بعد التوقيع على الاتفاقية مع قبرص تمكنت مصر من اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي والذي كان فاتحة خير كبير لمصر وحولها من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة له. وتوقع أن تشهد المنطقة الجديدة التي تم ترسيمها مع اليونان اكتشافات كبيرة مماثلة، داعيا للبدء في دعوة الشركات العالمية للاستثمار والتنقيب في هذه المنطقة، مع وضع خطط مستقبلية لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.