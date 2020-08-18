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فن

بعد تأجيله.. تصريحات لإدارة مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

أعلنت إدارة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عن تأجيل الدورة الثامنة حتى أكتوبر من العام المقبل 2021 نظرًا للظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد حول العالم.

أكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة فنّ، مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب أن السينما وعلى مرّ التاريخ استطاعت بما تمتلكه من فنون وإبداعات أن تتجاوز جميع الظروف التي مرّت على الإنسانية وساهمت في غرس الأمل والتفاؤل في نفوس الشعوب ودفعتهم نحو تجاوز كلّ الصعاب والمحِن، لافتة إلى أن الفنّ كان ومازال عاملًا تنمويًا مهمًا يخدم الارتقاء بحاضر ومستقبل الأجيال.

وقالت مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب": في الوقت الذي نحرص فيه على غرس الثقافة الإبداعية والسينمائية في نفوس الأجيال الجديدة نؤكد سعينا من أجل توفير بيئة آمنة وصحية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم ودولتنا جراء انتشار فايروس كورونا المستجد قرّرنا تأجيل فعاليات الدورة الثامنة من الحدث الذي أردنا له أن يكون منطلقًا لطاقات وإبداعات الأطفال الشباب نحو تبنّي الثقافة السينمائية النبيلة لنبقيهم بمعزل عن أي مخاطر يمكن أن تلحق بهم".

وتابعت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي": هذا الإعلان يستجيب للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحيلولة دون انتشار هذا الفايروس، ونأمل أن نجتمع العام المقبل لنكمل مشوار هذا الحدث ونثري ذائقة وخيال الأجيال الجديدة بالكثير من الجمال الإبداعي والبصري". 

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