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حل يرضي كافة الأطراف.. متحدث الري: مفاوضات سد النهضة تحتاج للنفس الطويل.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:01 م
سد النهضة
سد النهضة
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ، إن الاجتماع الذى عقد اليوم هو استكمال لسلسلة المفاوضات للتنسيق بين امصر واثيوبيا والسودان من خلال اللجان الفنية والقانونية .

وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن جولات المفاوضات الخاصة بسد النهضة متمدة منذ تسع سنوات واجتماع اليوم لاستكمال ماتم في المفاوضات الماضية .

واوضح محمد السباعي ، أن مفاوضات سد النهضة تحتاج الى النفس الطويل للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف .

وتابع أن سد النهضة هو شيء مصيري الي كافة الشعوب وسوف نتوصل إلى توافق يرضي كافة الاطراف .

واستكمل : نحاول عمل صورة توافقية للاتفاقية حتى تم عرضها والموافقة عليها .
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