حل يرضي كافة الأطراف.. متحدث الري: مفاوضات سد النهضة تحتاج للنفس الطويل.. فيديو

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ، إن الاجتماع الذى عقد اليوم هو استكمال لسلسلة المفاوضات للتنسيق بين امصر واثيوبيا والسودان من خلال اللجان الفنية والقانونية .





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن جولات المفاوضات الخاصة بسد النهضة متمدة منذ تسع سنوات واجتماع اليوم لاستكمال ماتم في المفاوضات الماضية .





واوضح محمد السباعي ، أن مفاوضات سد النهضة تحتاج الى النفس الطويل للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف . الىإلىيرضيالأطراف





وتابع أن سد النهضة هو شيء مصيري الي كافة الشعوب وسوف نتوصل إلى توافق يرضي كافة الاطراف .





واستكمل : نحاول عمل صورة توافقية للاتفاقية حتى تم عرضها والموافقة عليها .