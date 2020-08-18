الشوط الأول .. باريس سان جيرمان يضع قدمًا فى نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك لايبزيج

تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره نادي لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.





باريس سان جيرمان سجل هدفًا أبيضًا عن طريق لاعبه كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة، لكنه أُلغي بداعي وجود لمسة يد عليه.





نادي باريس سان جيرمان، سجل الهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي ماركينيوس بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة عشر، من كرة ثابتة أرسلها أنخيل دي ماريا بالمقاس على رأس ماركينيوس.





وحاول لاعبو لايبزيج تعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق لاعبهم يوسف بولسن في الدقيقة 25، لكن تسديدته جاورت عارضة ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان.





وفي الدقيقة 34، خدع نيمار الجميع بتوجيهه ضربة حرة مباشرة تحصل عليها من مسافة 35 متر بعيدًا عن المرمى، لمرمى حارس لايبزيج، لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن





وفي الدقيقة 42، سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من خطأ فادح من جولاتشكي حارس مرمى لايبزيج.