بـ تاتو أنفنيتي.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد





وتألقت إيمي طلعت زكريا بإطلالة صيفية مبهجة من أمام البحر، مرتدية جمسبوت باللون الاسود مشجر بألوان الصيف الزاهية والورود البيضاء والبمبي.





وحملت حقيبة متوسطة الحجم على الظهر باللون البمبي الهادئ لاستكمال إطلالتها.





وتركت خصلات شعرها القصير بطريقة مجعدة وبسيطة تبرز جمالها مع وضع الاسكارف باللون الأخضر، فيما ظهرت بـ لوك أخر وهي بتسريحة الذيل حصان من الجانبين، وارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم بني.





ووضعت إيمي طلعت زكريا المكياج الجذاب، ففضلت اللون البمبي الداكن في الشفاه مع البلاشر الهادئ، كما ظهرت بتاتو على منطقة الصدر بتصميم انفنيتي وهي علامة ما لا نهاية.





وارتدت الفنانة الشابة سلسلة بسيطة في الرقبة تحمل صورة والدها الراحل طلعت زكريا.





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