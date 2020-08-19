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فن

سيد رجب يظهر مع حفيده أدهم خلال الإجازة في مارينا.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:18 ص
سيد رجب
سيد رجب
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محمد بدران

شارك الفنان سيد رجب، جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر سيد رجب، رفقة حفيده "أدهم" أثناء قضائهما العطلة الصيفية في مارينا، وعلق على الصورة: "انا والجميل ادهم".

يذكر ان شارك الفنان سيد رجب فى مسلسل "أبو العروسة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

"أبو العروسة" من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.


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انا والجميل ادهم @adelhelmy03

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