بَبَرَّق ليه؟.. أحمد فتحي يمازح جمهوره بصورة من حمام السباحة.. شاهد

نشر الفنان أحمد فتحي صورة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من حمام السباحة.

وظهر أحمد فتحي وهو داخل حمام السباحة وعلق على الصورة : " ياترى ايه اللى حصل عشان ابص كده؟

يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحي فيلم "الغسالة"، الذى عُرض مؤخرا والذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي.

فيلم الغسالة بطولة أحمد حاتم ، هنا الزاهد ، محمود حميدة ، أحمد فتحي ، محمد سلام ، شيرين رضا ، طاهر أبو ليلة وآخرين وهو من إنتاج ثلاثة شركات هي سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وسيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.



