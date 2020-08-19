بموافقة أمريكية إسرائيلية.. مسئول إماراتي يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة طائرات F-35

كشف مسئول إماراتي عن أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات ، يشمل صفقة أسلحة بالمليارات، سيتم طرحها على طاولة مفاوضات ثلاثية، بمشاركة الولايات المتحدة.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسؤول إماراتي رفض الكشف عن اسمه، تأكيده أن صفقة الطائرات المقاتلة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار وأسلحة متطورة أخرى.





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وقال المسئول الإماراتي، بحسب تقارير عبرية، إن نتنياهو كان على علم بالاتفاق ووافق عليه خلال المفاوضات، مؤكدا أن أمريكا وإسرائيل وافقتا على تعزيز القدرات العسكرية لدولة الإمارات في إطار معاهدة السلام المبرمة مؤخرًا.





يأتي ذلك بعدما كشفت التقارير عن أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، يشمل تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات دون طيار.





وتحدثت التقارير العبرية وفقا لمصادرها عن أن قيمة الصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.





في المقابل، أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن بلاده لن تغير موقفها وترفض بيع طائرات "F-35" ومنظومات أسلحة متقدمة أخرى لدول في الشرق الأوسط أيا كانت.



