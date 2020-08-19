AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بموافقة أمريكية إسرائيلية.. مسئول إماراتي يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة طائرات F-35

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:00 ص
مسؤول إماراتي يكشف
مسؤول إماراتي يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة طائرات F-35
Advertisements
قسم الخارجي

كشف مسئول إماراتي عن أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، يشمل صفقة أسلحة بالمليارات، سيتم طرحها على طاولة مفاوضات ثلاثية، بمشاركة الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسؤول إماراتي رفض الكشف عن اسمه، تأكيده أن صفقة الطائرات المقاتلة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار وأسلحة متطورة أخرى.

اقرأ أيضًا:

وقال المسئول الإماراتي، بحسب تقارير عبرية، إن نتنياهو كان على علم بالاتفاق ووافق عليه خلال المفاوضات، مؤكدا أن أمريكا وإسرائيل وافقتا على تعزيز القدرات العسكرية لدولة الإمارات في إطار معاهدة السلام المبرمة مؤخرًا.

يأتي ذلك بعدما كشفت التقارير عن أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، يشمل تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات دون طيار.

وتحدثت التقارير العبرية وفقا لمصادرها عن أن قيمة  الصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

في المقابل، أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن بلاده لن تغير موقفها وترفض بيع طائرات "F-35" ومنظومات أسلحة متقدمة أخرى لدول في الشرق الأوسط أيا كانت.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل صل لاتفاق تاريخي للسلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن عنه في الـ13 من الشهر الجاري. وبموجب الاتفاق من المقرّر وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير: المغرب سيوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل

هآرتس: إسرائيل ترفض بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات

فيما عدا بعض التفجيرات.. لماذا ستجبر إيران على قبول اتفاق الإمارات وإسرائيل؟

ترشيحاتنا

وزير النقل يكشف سبب دخوله المستشفى أثناء متابعة أعمال كوبرى كلابشة فى أسوان

ضحية الرذيلة.. شاب يقفز من الطابق السابع بعد ضبطه في أحضان عشيقته بإمبابة

سعرها 1.8 مليون جنيه.. ماركة وموديل ومواصفات سيارة أحمد فتحى لاعب الأهلى

إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ونادي مصر

4000 فرصة عمل .. الكهرباء تعلن عن خبر سار للمواطنين .. فيديو

بشكل نهائي.. براءة ترامب من فضيحة روسيا جيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب