بنفس السعر وإمكانيات مختلفة.. مقارنة بين هاتفي Oppo Reno 4 Pro و OnePlus Nord

يعد هاتفا Oppo Reno4 Pro OnePlus Nord من نفس الفئة السعرية من الفئة المتوسطة والتى تجمع بين إمكانات هاتف عالية تستطيع أن تنافس هواتف الفلاج شيب، من كاميرا وبطارية قوية وكذلك معالج بأداء عال، إلى جانب سعر مناسب، وتنتج شركات مثل شركة أوبو وكذلك وان بلس الصينيتين، هواتف من الفئة المتوسطة إلى جانب الهواتف الرخيصة وهواتف الفلاج شيب.





وقد أطلقت شركتا وان بلس وأوبو هاتفي OnePlus Nord و Oppo Reno4 Pro منذ أسابيع قليلة، حيث استطاعا الهاتفين على التفوق على هواتف كثيرة من نفس فئة الأداء وكذلك الفئة السعرية، من خلال قدرة الكاميرات الكبيرة التى يتمتع بها الهاتفين، وأيضا البطارية وقدرة الشحن السريع، وإليك أبرز المميزات بين الهاتفين.





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هاتف Oppo Reno4 Pro

شاشة وكاميرا هاتف Oppo Reno4 Pro

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع سرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية، ولعشاق التصوير يحتوى هاتف Oppo Reno4 Pro على كاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





بطارية ومعالج هاتف Oppo Reno4 Pro

ويمتلك Oppo Reno4 Pro بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط بفضل الشاحن الخارق SuperVOOC 2.0، كما ويحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 720G، بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت.





سعر هاتف Oppo Reno4 Pro

ويبلغ سعر هاتف Oppo Reno4 Pro مقابل 465 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 7400 جنيه مصري.





هاتف OnePlus Nord

شاشة وكاميرا هاتف OnePlus Nord

وياتى الهاتف بشاشة قياس 6.44 بوصة ، من نوع OLED ، وبدقة 1080 by 2400 بيكسل، بمعدل 20:9 وبمعدل سرعة تحديث 90 هرتز، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة، ويحتوى على 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرات السيلفى ستكون الأولى أساسية بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بعدسة بزاوية واسعة.





بطارية ومعالج هاتف OnePlus Nord

ويدعم الهاتف OnePlus Nord تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G، ويحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة، ويأتى بنسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الأولى 128/ 8 أما الثانية 12/256 ، وبطارية 4115 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط.





سعر هاتف OnePlus Nord