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أخبار العالم

راح ضحيتها نحو 2000 طالب من كلية القوة الجوية.. العراق يضبط أحد أخطر منفذي مجزرة سبايكر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفاد بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، بإلقاء القبض على أحد القادة الإرهابيين منفذي مجزرة "سبايكر" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأعلنت الاستخبارات العراقية، القبض على أحد القادة الإرهابيين منفذي مجزرة سبايكر في محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقال البيان، إن "المتهم انتمى إلى عصابات داعش عام 2013، وأدخل دورة تدريب قتالية في معسكر تدريبي يقع في منطقة المملحة، وتم تسليمه سلاحا من نوع m16".

وأضاف أن المتهم من مجموعة الإرهابيين الذين نفذوا الإعدام في منطقة العوجة داخل المواقع الرئاسية ومنطقة المزرعة.

واشترك الإرهابي عام 2014 في الهجوم على منطقة سامراء - الحويش ضد القوات الأمنية، وبعد سيطرة داعش على محافظة صلاح الدين آنذاك تم تكليفه بأسر وإعدام شهداء معسكر سبايكر

وراح ضحية مجزرة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين في العراق، نحو 2000 طالب من كلية القوة الجوية بمدينة تكريت؛ وذلك بعد أسرهم وإعدامهم على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي في يونيو 2014.

ومنذ أيام، أعلنت السلطات في العراق القبض على المجرم ( ن - ط) الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة معسكر سبايكر.
راح ضحيتها نحو 2000 طالب من كلية القوة الجوية.. العراق يضبط أحد أخطر منفذي مجزرة سبايكر
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