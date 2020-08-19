شاهد.. لحظة دهس امرأة في الدقهلية بطريقة مروعة.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، يظهر فيه طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، يقود سيارة ملاكي، و يدهس بها سيدة ، وذلك عند محاولتها فض شجار بينه وبين أحد زملائه، في قرية ميت عاصم، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.





ويوضح الفيديو المتداول، سيارة فضية اللون تدهس سيدة، حيث لم يستطع أحد إيقاف السيارة؛ نظرًا لقيادة الطفل لها بسرعة كبيرة جدًاـ. وفرّ بعدها هاربًا، بين صرخات بعض الأهالى المتواجدين في الشارع.





وأثار الفيديو المتداول استياء رواد مواقع التواصل وكانت تعليقاتهم ما بين "حسبى الله ونعم الوكيل ايه الجبروت بتاع الناس لا ضمير لا اخلاق ولا احترام ولا نخوه ارحمنا يارب.. منه لله لاحول ولا قوة الا بالله، الناس اصبحت وحوش لاتقيم لأرواح البشر اي وزن.. الناس واقفة ولا كأن حاجة حصلت ، منتهى السلبية، لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ايه اللى احنا بقينا فيه ده.. حسبنا الله ونعم الوكيل هى الدنيا حصل فيها ايه، حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".



