مالي.. عسكريون يعلنون تشكيل لجنة وطنية بعد استقالة الرئيس

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي تشكيل مجلس وطني ، بعد استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.





وأكد العسكريون في مالي التزامهم بكافة الاتفاقات الدولية. رغم الإطاحة بأبو بكر كيتا، داعين إلى انتقال سياسي مدني يؤدي في النهاية إلى انتخابات.





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ومنذ ساعات، أعلن رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا ، استقالته؛ منعا لإراقة الدماء، وذلك بعد تمرد عسكري، احتجز على خلفيته، في معسكر كاتي.



