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أخبار العالم

مالي.. عسكريون يعلنون تشكيل لجنة وطنية بعد استقالة الرئيس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:34 ص
مالي.. عسكريون يعلنون
مالي.. عسكريون يعلنون تشكيل لجنة وطنية بعد استقالة الرئيس
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قسم الخارجي
أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي تشكيل مجلس وطني ، بعد استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأكد العسكريون في مالي التزامهم بكافة الاتفاقات الدولية. رغم الإطاحة بأبو بكر كيتا، داعين إلى انتقال سياسي مدني يؤدي في النهاية إلى انتخابات.

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ومنذ ساعات، أعلن رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، استقالته؛ منعا لإراقة الدماء، وذلك بعد تمرد عسكري، احتجز على خلفيته، في معسكر كاتي.

وقال أبو بكر كيتا، في خطاب مقتضب، بثه التلفزيون الرسمي: "أشكر الشعب المالي على دعمه طوال هذه السنوات، وعلى عاطفته.. أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي اعتبارا من تلك اللحظة".
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