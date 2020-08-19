مصرع رضيع وإصابة ٥ أشخاص في انقلاب "ميكروباص" بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج ، اليوم انقلاب سيارة "ميكروباص"، مما نتج عنه مصرع رضيع وإصابة ٥ أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة.





تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع أثار الحادث من علي الطريق، وتم إخطار النيابة العامة.





تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا بإنقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، إنتقل الي مكان الحادث مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة "محمد. م. ا" ٣٩ عاما سائق ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.





تج عن الحادث وفاة "عمر عبد الخالق" ، البالغ من العمر عاما ويقيم بناحية جزيرة نقنق دائرة مركز دار السلام، وإصابة كل من :قائد السيارة ببتر كامل الذراع الأيسر، والد المتوفي" عبد الخالق. ا. ط" ٢٨ عاما عامل، والدة المتوفي" مياده. ز. م" ١٩ عاما ربة منزل،" سعودي. ا. م" ٣٠ عاما عامل، "أحمد. ص. م" ٢٣ عاما عامل يقيمان البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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