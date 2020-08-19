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أخبار العالم

بعد الاتفاق مع الإمارات.. وزير خارجية إسرائيل يتواصل مع 5 وزراء خارجية عرب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:24 ص
وزير خارجية إسرائيل
وزير خارجية إسرائيل يتواصل مع 5 وزراء خارجية عرب
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، تحدث بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مع خمسة وزراء خارجية عرب، بينهم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله. 
 
وبحسب "يديعوت"، أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اجتمع في أبو ظبي مع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد. 
 
وقالت مصادر إسرائيلية إن من المتوقع أن يقوم كوهين في طريق عودته بزيارة العاصمة البحرينية المنامة، لإجراء مباحثات. 
 
ووفقًا للتقديرات، فإن البحرين هي الدولة التالية المتوقع أن تتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
 
يُشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تنشط في دول الخليج العربي في السنوات الـ20 الأخيرة، ويوجد لها ممثلية هناك منذ عام 2014، ويوجد لها علاقات مع مسؤولين رسميين وغير رسميين وشركات ومسؤولين آخرين خليجيين، وسجل في السنوات الأخيرة قفزة بعدد الزيارات لبعثات إسرائيلية إلى دول الخليج.
 
ولفت الموقع إلى أن وزارة الخارجية الاسرائيلية ساعدت حتى الآن نحو 500 شركة إسرائيلية على العمل في الإمارات، واستضافت وزارة الخارجية زيارة رجال أعمال إماراتيين في إسرائيل.
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