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تعليم

الجامعات التكنولوجية الحديثة نقلة نوعية في التعليم الحديث.. تعرف على الأقسام والمجالات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:03 م
الجامعة التكنولوجية
الجامعة التكنولوجية الحديثة
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قسم التعليم

تستعد الجامعات المصرية بمختلف كلياتها لاستقبال طلابها من حملة الشهادات الثانوية ، وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة والتي يسعى كثير من الطلاب للالتحاق بها ، لدراسة التكنولوجية الحديثة ومجالات الطاقة الطاقة المتجددة بأحدث الاساليب وعلى أيدي متخصصين وخبراء أجانب لمواكبة التقدم العلمي وتأهيل خريجها للالتحاق بالمجالات الحديثة المختلفة بسوق العمل.

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تشمل الجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس ، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بمحافظة بني سويف )

 

وبالنسبة لمجالات الدراسة الخاصة بكل كلية فإنها تكون كالاتى :-

 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة تكون دراستها في مجالات تكنولوجيا المعلومات و الطاقة المتجددة و الأوتوترونكس، الميكاترونكس .

 

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بجامعة الدلتا تكون دراستها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأوتوترونكس و الميكاترونكس

 

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة بجامعه بني سويف وتكون دراستها في مجالات تكنولوجيا المعلومات، و الميكاترونكس.

 

وتكون مدة الدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة 4 سنوات ، تمنح بعد أول عامين لطلابها دبلوم مهني فوق المتوسط والتخرج منها لسوق العمل ، أو استكمال العامين التاليين والحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا .

 

وتقبل الجامعات التكنولوجية حملة الشهادات الثانوية بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين و خريجي المعاهد المتوسطة والحاصلين على الدبومات نظام ثلاث سنوات والحاصلين على الدبلومات نظام الخمس سنوات .

 

وكانت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وقعت بروتوكول تعاون مشترك برئاسة الدكتور محمود محمد نعمة الله مع ORTHOMEDICS للخدمات الطبية، أكبر مصنع متخصص في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالشرق الأوسط وأفريقيا، برئاسة الدكتور خالد الديب، والذي تضمن دعم التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التكنولوجية المختلفة لدعم العملية التعليمية والأكاديمية بالجامعة  والبحث العلمي وخدمة المجتمع .


يهدف البروتوكول إلى المساهمة في توفير وتفعيل عملية التدريب العملي لطلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج فى المجالات التكنولوجية التي تقع في نطاق تخصص الشركة واطلاع الطلاب على أحدث التكنولوجيات المتوفرة في تخصص الشركة .

من جانبه قال الدكتور محمود نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن أهداف البروتوكول تأتي متماشية مع توجهات القيادة السياسية، واستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والمجتمع المدني كشركاء في التنمية والسعي لتطوير البرامج التعليمية بما يتناسب وبرامج ووظائف المستقبل وتلبية لحاجة سوق العمل المصرية من مهارات وكفاءات تكنولوجيا تخدم القطاع الصناعي .

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