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محافظات

تحرير 24 محضر إشغال و127 حالة ضبط و371 إزالة فورية بأشمون وضبط 18 شيكارة دقيق

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد أمين
 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع الجهات الأمنية حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة.


أسفرت  عن تحرير 24 محضر إشغال ، 127 حالات ضبط ، 371 إزالات فورية، إضافة إلى  رفع جميع الإشغالات وإخلاء جميع الشوارع من الباعة الجائلين بشوارع المدينة حفاظًا علي المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية.

وفى الباجور تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارىء برقم 1635 ضد المدير المسئول عن محطة تموين سيارات التعاون بالباجور وذلك لبيعه بنزين 80 بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم ضبط عدد 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز البلدية و محظور تداوله بالأسواق زنة الشيكارة 50 كجم.


وتم تحرير محضر جنحة أمن دولة برقم 1634 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة حيال المخالفين ، جاء ذلك خلال الحملة التموينية بقرية كوم الضبع بالباجور لأحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز ومستودعات البترول بنطاق المحافظة وضبط المخالفين والحد من التلاعب.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.
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