كورونا يهدد الأردن من جديد .. تسجيل 44 إصابة بالفيروس

أعلن الدكتور سعد جابر ، وزير الصحة الأردني ، عن تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .









وأوضح وزير الصحة الاردني في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم رصد 43 حالة من بين السكان والمقيمين داخل المملكة الأردنية الهاشمية وحالة واحدة لقادم من الخارج.









وبيًن الوزير الأردني أن إجمالي إصابات فيروس كورونا داخل البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن بلغت 1482 إصابة .









وأوضح وزير الصحة الأردني ان الحالات المحلية 43 توزعت ما بين٢٢ في مركز حدود العمري، و٣ حالات في الرمثا، و١٥ في العاصمة الاردنية عمان ، و٢ في الزرقاء، وحالة واحدة في العقبة.









كما كشف الدكتور سعد جابر عن تماثل 16 اصابة للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، لافتا الي أنه تم إجراء ٧٢٩٤ فحصًا لهذا اليوم، ليصبح العدد التراكمي للفحوصات 713214 فحصًا.









كما ذكر أن عدد الحالات المحلية التي تم تسجيل إصاباتها بالفيروس المستجد منذ الجمعة الماضية وحتي الآن بلغ 195 دون معرفة مصدر الإصابة ، مشيرا الي أن هناك استراتيجية ستتبعها المملكة إذا ازدادت الإصابات بالفيروس دون الإفصاح عن تلك الإستراتيجية.









كما دعا وزير الصحة إلى تقليل الاختلاط والتعامل بمسؤولية من حيث لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار، واستخدام المعقمات.