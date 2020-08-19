أبو العينين يهنئ النواب الجدد بمجلس الشيوخ: الشعب يُعول عليكم لتعميق النظام الديمقراطي وتدعيم السلطة التشريعية

تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشؤون البرلمانية، بالتهنئة للمرشحين الفائزين في أول انتخابات لـ مجلس الشيوخ - بمسماه الجديد - معربا عن تمنياته للنواب الجدد بالتوفيق لما فيه الخير للبلاد، والتمثيل الفاعل والمشرف للشعب المصري تحت قبة الغرفة الثانية للتشريع.





وقال أبو العينين إن الشعب المصري يعولُ على نواب مجلس الشيوخ لتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وتدعيم أركان السلطة التشريعية، ومباشرة مهامهم فيما يخص الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.





وتقدم أبو العينين بتهنئة خاصة، للقائمة الوطنية «من أجل مصر» ومرشحي حزب مستقبل وطن، الذين فازوا بمقعد العضوية من الجولة الأولى متمنيا التوفيق لمن تأهل إلى جولة الإعادة.





كما أشاد أبو العينين بالجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ومجهودات القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والقائمين على إخراج المشهد الإنتخابي بتلك الصورة المشرفة، وكافة أطياف الشعب التي شاركت في الاستحقاق الانتخابي والحق الدستوري موجها الدعوة للناخبين بالمشاركة في جولة الإعادة يومي 6 – 7 سبتمبر القادم.