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أخبار العالم

البرلمان الليبي: يجب خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد مجلس النواب الليبي، الجهة المنتخبة الوحيدة في البلاد، على التزامه بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة االيبية.

وبحسب "العربية"، شدد البرلمان االيبي على وجوب خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد البرلمان الليبي أن الاولوية بالنسبة له تتمثل في استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.

وكان رئيس البرلمان الليبي أعلن عن  توصله إلى تفاهمات مع السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند بشأن استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، خلال لقائهما في القاهرة الأسبوع الماضي.

وقال صالح  إن الولايات المتحدة لديها اهتمام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف: "اقترحنا أن تكون سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات"، وتفاهم صالح مع ريتشارد على أن تكون مدينة سرت هي مقر الحكومة والوزارات المختلفة وأن تكون منزوعة السلاح، وخروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات والخبراء الأتراك وكل الميليشيات والمرتزقة.

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