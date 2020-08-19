رئيس الوطنية للانتخابات: اقتراع الشيوخ تم وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهية الدولية

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الشكر لأجهزة الدولة التي تعاونت بشكل كبير مع الهيئة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بشكل جيد.





واختص لاشين بالشكر القوات المسلحة التى قامت بنقل 800 قاضي و55 طنا من الأوراق الانتخابية إلى المحافظات الحدودية والنائية والصعيد، كما وجه الشكر لقوات الشرطة التى قامت بتأمين اللجان الانتخابية.





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وأوضح أن الاقتراع والفرز جرى تحت إشراف قضائى كامل وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية التى بلغ عددها 47 منظمة محلية، و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس قومية، فيما قام بتغطية الانتخابات 33 مؤسسة إعلامية محلية، و162 دولية.





وأضاف أن الانتخابات كانت تنافسية ترشح فيها من استوفي الشروط المقررة قانونا وابدي الرغبة في الترشح واجريت وفق اعلي معايير الشفافية والنزاهة الدولية؛ مضيفا أن الهيئة وقفت وقفة القاضي في حياده وتجرده في القضاء وادت عملها في إطار قانوني ومهني واخلاقي حاكم.





وتابع: جاءت انتخابات الشيوخ في ظل ظروف بالغة الصعوبة يعلمها القاصي والداني في العالم اجمع وهي جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة؛ ورغم كل ذلك استطاع شعب مصر العظيم ان يجتاز هذه الظروف باقتدار ويثبت للعالم اجمع انه قادر على مواجهة هذه الصعوبات مهما كلفه ذلك فخرج ليدلي بصوته في انتخابات حره ونزيهه شهدت بها جميع وكالات الانباء العالمية والعربية وقد شجعة على ذلك ما قامت به الدولة من توفير كافة الإجراءات الاحترازية حرصا منها على سلامة جمهور الناخبين وتمكينها لهم من الادلاء باصواتهم في جو تحفه الطمأنينة والسلامة توصلا الي تتنفيذ الاستحقاق الدستوري الجديد وهو اقامة غرفة نيابية ثانية ممثلة في مجلس الشيوخ ليقوم بدورة الدستوري والقانوني بالمساندة مع مجلس النواب ليعمل كلاهما من اجل اعلاء نهضة مصر.





وأضاف: قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتماس جميع السبل المؤدية الي التطوير فاستحدثت تطبيقا الكترونيا لتوزيع القضاة واوصلته بموقع الهيئة الالكتروني لاخطارهم؛ تطبيقا لاخطار امناء اللجان ابماكن لجانهم؛ وطورت موقع الهيئة بما يسمح باخطار الناخبين بلجانهم.





وتابع: كان هناك تأخير في فتح عدد محدود من اللجان لتأخر وصول القضاة وكانت هناك بعض الشكاوي اثناء سير الانتخابات وتلقتها غرفة عمليات الهيئة وقامت بحلها في الحال وكانت غير مؤثرة في سير الانتخابات؛ سوى محالفة واخدة لضوابط الدعاية الانتخابية ووردت للهيئة من لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بمحكمة جنوب القاهرة وتم احالتها للنيابة العامة.





وقال: نظرت الهيئة ٤٩ تظلما وفصلت فيهم جميعا وانتهي البعض الي عدم قبولها شكلا والبعض الاخر لرفضها موضوعا.



